Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis und mit fremden Kennzeichen geführt

Sande (ots)

Am 12.12.2021 kontrollierten Beamten der Polizei Jever gegen 16:25 Uhr einen 23-jährigen Führer eines Kleinkraftrades im Bereich Alt-Marienhausen in Sande. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Kleinkraftrad Kennzeichen angebracht waren, die tatsächlich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Das kontrollierte Kleinkraftrad war zu diesem Zeitpunkt nicht versichert. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Führer des Kleinkraftrades nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

