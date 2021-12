Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 10.-12.12.2021

Jever (ots)

Versuchter Tageswohnungseinbruch

Ort: Schlesierweg 17, 26441 Jever Zeit: Freitag, 10.12.2021, zwischen 08:45 Uhr und 14:30 Uhr

Am Freitag, 10.12.2021, zwischen 08:45 Uhr und 14:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in eine Doppelhaushaushälfte im Schlesierweg 17, 26441 Jever. Hierbei wurde versucht die Nebeneingangstür mittels eines Hebelwerkzeuges zu öffnen, die Tür hielt jedoch dem Versuch stand und wurde dabei beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Ort: Oldenburger Straße, 26419 Schortens Zeit: 10.12.2021, zwischen 22:36 Uhr und 22:39 Uhr

Am Freitag, gegen 22:39 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever nach einem zuvor eingegangenen Hinweis einen Pkw-Führer in der Oldenburger Straße, 26419 Schortens. Während der Kontrolle konnte ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden, zudem gab er an, Alkohol vor Fahrtantritt konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt, eine angeordnete Blutprobenentnahme erfolgte im Polizeikommissariat Jever und die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Ort: Oldenburger Damm, L815, 26452 Sande Zeit: 11.12.2021, gegen 14:10 Uhr

Am 11.12.2021, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw die L815 in Fahrtrichtung Sande, als ihm ein blauer Sattelzug entgegenkam, welcher aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Pkw-Fahrer musste daraufhin ausweichen und beschädigte dabei zwei seiner Reifen. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

