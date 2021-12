Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 10.-12.12.2021

Wilhelmshaven (ots)

Erneute Corona-Verstöße einer Shisha Bar, vorläufige Schließung Anlässlich einer Auseinandersetzung vor einer Shisha Bar in der Marktstraße in Wilhelmshaven am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, wird im Rahmen weiterer Ermittlungen die Shisha Bar von Polizeikräften aufgesucht. Hier werden insgesamt 14 Corona-Verstöße und ein Verstoß nach dem Jugendschutzgesetz festgestellt. Die Bar wurde daraufhin geräumt und nach Personalienfeststellung aller Anwesenden vorläufig geschlossen. Entsprechende Ermittlungsverfahren/Anzeigen wurden gefertigt. Abbrennen von Polenböllern In der Marktstraße in Wilhelmshaven wurden am Freitagabend, gegen 23:20 Uhr, mehrere sogenannte "Polenböller" gesprengt. Hierbei wurde ein Miet-E-Scooter beschädigt. Insgesamt sechs männliche Beschuldigte im Alter zwischen 24 und 31 Jahren wurden ermittelt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell