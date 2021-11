Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach, Lkrs. VS)Gebäudebrand in Unterkirnach 12.11.2021

Unterkirnach (ots)

In einem Einfamilienhaus kam es am Freitagabend, gg. 20.30 Uhr, im Dachgeschoss einer derzeit leerstehenden Ferienwohnung zu einem Brandausbruch. Im Bereich der Küche am dortigen Kühlschrank/Herd konnten nach der Brandentdeckung Flammen wahrgenommen werden. Die Hausbewohner konnten sich unverletzt retten. Das Feuer griff von der Ferienwohnung auf den gesamten Dachstuhl über und setzte diesen in Brand. Die Brandursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden, diese ist Gegenstand der Ermittlungen durch das Polizeirevier St. Georgen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden liegt bei ca. 400.000.- EUR. Die Feuerwehr Unterkirnach war mit der gesamten Wehr im Einsatz, zudem unterstützte die Feuerwehr Villingen mit einer Drehleiter. Der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen vor Ort.

