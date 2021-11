Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mercedes Van angefahren

VS-Villingen (ots)

In der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Autofahrer einen Mercedes Vito-Van angefahren. Das Auto stand auf dem Parkplatz in der Brigachstraße. Der 34-jährige Fahrer stellte den Van unversehrt am Vorabend gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er am Freitagmorgen wegfahren wollte, bemerkte er den Schaden am vorderen rechten Radkasten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000.- Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei unter Telefon 07721 601-0 entgegen.

