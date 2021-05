Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Garding - Versuchter Einbruch in Corona-Testzentrum in der Süderstraße, Polizei sucht Zeugen

Garding (ots)

In der Nacht von Sonntag (23.05.21) auf Montag (24.05.21) versuchten unbekannte Täter in ein Corona-Testzentrum in der Süderstraße in Garding einzubrechen. Der oder die Einbrecher scheiterten beim Versuch, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Tatnacht Personen in Tatortnähe beobachtet, die mit dem Einbruchversuch in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 bei den Ermittlern zu melden. Vielen Dank!

