Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad-Diebstahl/Ladendieb erwischt

Lüdenscheid (ots)

Am Westerfelder Weg wurden zwei Fahrräder aus einem Carport gestohlen. Am Dienstag gegen 20 Uhr standen sie noch an ihrem Platz. Am Mittwoch gegen 12 Uhr bemerkten die Eigentümer den Diebstahl. Es handelt sich um ein schwarzes Radon Trekkingrad vom Typ Sunset 10.0 HE sowie ein graues Bulls Mountainbike. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Ein 24-jähriger Wipperführter versuchte am Dienstag gegen Mittag, aus einem Elektronikmarkt im Stern-Center einen Tablet-Computer zu stehlen. Er wurde beobachtet. Das Geschäft informierte die Polizei. Die stellte die Personalien fest und schrieb eine Anzeige. Der Händler sprach ein Hausverbot aus.

