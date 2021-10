Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Unfallflucht auf der L1182 - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Zusammenstoß dreier Pkw kam es am Dienstag gegen 16:30 Uhr auf der Landesstraße 1182 im Einmündungsbereich Dätzinger Straße bei Döffingen. Eine 26-jährige VW-Fahrerin befuhr die L1182 in Fahrtrichtung Schafhausen und hielt verkehrsbedingt an der Ampelanlage im Bereich der Einmündung Dätzinger Straße. Als die Ampel wieder grün zeigte, schätzte sie vermutlich die Situation falsch ein und fuhr auf den vor ihrem Pkw befindlichen Dacia einer 61-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Dacia wiederum auf einen Pkw geschoben, der davor stand. Die 61-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe an dem VW und dem Dacia wird zusammen auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Pkw-Lenker, auf den der Dacia geschoben wurde, entfernte sich nach der Kollision, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die Angaben zum bislang unbekannten Pkw machen können, sich zu melden.

