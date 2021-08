Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur heutigen Pressemeldung: Sachbeschädigung an Hausboot "Fritz":

Wangerland (ots)

Erst in der vergangenen Woche wurde ein erstes Hausboot unter Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Verwaltung, Politik und Tourismus im Wangermeer in Hohenkirchen zu Wasser gelassen. Nun haben sich unbekannte Täter an dem Hausboot, welches die Eigentümer den Namen "Fritz" gegeben haben, zu schaffen gemacht. Im Zeitraum von Samstag, ca. 13.00 Uhr auf Sonntag, 10.40 Uhr, durchtrennten die Täter mehrere Halteseile des Hausbootes, sowie mehrere Fender-Seile, so dass das Boot unkontrolliert auf dem Wangermeer treiben konnte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wangerland unter 04463-808910.

