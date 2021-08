Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 30.07.21 - 01.08.21

Wilhelmshaven (ots)

Dreister Diebstahl durch falsche Handwerker Erst am 30.07.21 wurde durch die Geschädigte ein Diebstahl aus ihrer Wohnung in der Bismarckstraße in Heppens festgestellt. Nach Angaben der 86-jährigen Rentnerin seien am Mittwoch, den 28.07.21, gegen 14:30 Uhr zwei Männer bei ihr erschienen und hätten sich als Handwerker ausgegeben. Diese hätten erklärt, es habe einen Wasserrohrbruch im Haus gegeben und sie müssten die Wasseranschlüsse überprüfen. Während ein Täter die Wohnungsinhaberin im Bad beschäftigte, konnte der zweite Täter die Wohnung durch die offenstehende Tür betreten. Dieser durchsuchte unbemerkt die Wohnung nach Wertsachen und wurde in größerem Umfang fündig. Es wurden Bargeld und Schmuck in einem Wert im fünfstelligen Bereich entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruchversuch

In der Nacht zu Freitag wurde versucht, in ein Wohnung in Bant einzudringen. Es wurden frische Hebelspuren an der Haustür und an einer Wohnungstür festgestellt. Ein Eindringen in die Wohnung gelang nicht. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand von Papiercontainern

Freitag kurz vor Mitternacht wurde der Brand mehrerer Papiercontainer in der Bremer Straße gemeldet. Das Feuer konnte schnell durch die Berufsfeuerwehr abgelöscht werden. Dennoch wurden insgesamt sechs Container zerstört. Es wird von Fremdverschulden ausgegangen.

