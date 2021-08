Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 30.07.2021 bis 01.08.2021:

Jever/Wangerland (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin: Freitag, 30.07.21, 15.50 Uhr. Ein 61-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw die Schillerstraße im Wangerland. Beim Abbiegen in die Jeversche Straße übersieht er infolge Unachtsamkeit eine von rechts kommende 84-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad den kreuzenden Radweg befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, in deren Folge die Frau schwer verletzt wird. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: Samstag, 31.07.2021, 14.00 - 19.00 Uhr. Im o.a. Zeitraum wird in Wangerland, Am Huf, ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter weißer Seat Leon angefahren und beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wangerland unter 04463-808910.

Ladendiebstahl:

Zu einem dreisten Ladendiebstahl kommt es am 30.07.2021 in Sande. Zwei unbekannte Männer betreten am Nachmittag im Abstand von etwa einer Viertelstunde einen Verbrauchermarkt Am Markt. Der erste Täter bepackt einen Einkaufwagen randvoll mit diverser Ware und stellt diesen im Anschluss in einem Seitengang des Marktes ab. Der zweite Täter begibt sich in den Verbrauchermarkt und passiert anschließend mit dem Einkaufswagen die Kassenzone, ohne den Warenwert zu bezahlen. Die Täter können unerkannt entkommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sande unter 04422-999750.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei:

Am Samstag, dem 31.07.2021, beschmieren unbekannte Täter im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 15.44 Uhr den Parkplatz eines Hauses im Dannhalmsweg in Jever mit Farbe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Jever unter 04461-92110.

