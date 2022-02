Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Immendingen/Engen) BMW-Fahrer wird in die Leitplanke gedrängt

Immendingen (ots)

Wegen eines plötzlichen Spurwechsels eines Vorausfahrenden ist ein 22-jähriger Fahrer eines Einser-BMW am Mittwochabend mit seinem Auto in die Leitplanke geraten. Er war kurz vor 19 Uhr von Trossingen in Richtung Konstanz unterwegs, als zwischen Immendingen und Hegaublick ein anderer BMW-Fahrer von der rechten auf die linke Spur wechselte und ihn zu einer Vollbremsung zwang. Der Unfallverursacher, der in einen weißen Dreier- oder Vierer-BMW saß, bemerkte den Unfall wahrscheinlich nicht und fuhr in Richtung Singen weiter. Hinweise auf den Fahrer nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733 9960 0 entgegen.

