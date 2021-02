Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Dienstag sollten gegen 18:10 Uhr drei E-Scooterfahrer in der Winzler Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Fahrer flüchtete zunächst, kehrte aber nach kurzer Zeit zu Fuß an die Kontrollstelle zurück. Hier gab er zu, dass er den Scooter ohne Versicherungsschutz geführt hatte. Außerdem wies er drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Der freiwillige Schnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Die Kontrolle der beiden anderen Scooterfahrer ergab keine Beanstandungen. pips

