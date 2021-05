Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen mutmaßlichen Pkw-Dieb fest

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstagmorgen (11.5., 3.28 Uhr) an der Osthofstraße einen mutmaßlichen Pkw-Dieb festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den 31-Jährigen in für ihn verdächtiger Weise an einem VW gesehen und sofort den Notruf gewählt. Die Polizisten trafen den 31-Jährigen noch an dem Auto an. Der Wagen war durchwühlt und an dem Zündschloss manipuliert worden. Bei der Durchsuchung des Münsteraners und seines Rucksacks fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, einen Teleskopschlagstock und Pfefferspray und stellten die Gegenstände sicher.

Der 31-Jährige hatte Alkohol getrunken, ein Test ergab einen Wert von 1,28 Promille. Außerdem hatte er Drogen genommen. Ihm wurden Blutproben entnommen.

Den Münsteraner erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell