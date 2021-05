Polizei Münster

POL-MS: Münsteraner beobachtet mutmaßliche Auto-Diebe - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagmorgen (10.5., 4:30 Uhr) an der Straße Am Berler Kamp zwei mutmaßliche Auto-Diebe beobachtet.

Der Münsteraner hörte die Alarmanlage an seinem geparkten Mercedes und schaute aus dem Fenster. Dort entdeckte er zwei Männer, die in ein dunkles Mercedes Cabrio stiegen und in Richtung Angelmodde davon fuhren. Das Fahrzeug hatte vermutlich ein Münsteraner Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

