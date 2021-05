Polizei Münster

POL-MS: Drei Verletzte und etwa 100.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf dem Hansaring

Münster (ots)

Bei einem Unfall am Montagmittag (10.5., 12.42 Uhr) auf dem Hansaring sind drei Autoinsassen leicht verletzt worden, es entstand Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro.

Ein 77-Jähriger war in Richtung Hohenzollernring unterwegs und erkannte nach eigenen Angaben einen Rückstau zu spät. Er fuhr in das Heck eines Opel. Der Aufprall war so stark, dass der Opel gegen einen Mercedes Benz, dieser gegen einen Volvo, der wiederum gegen einen VW und der VW gegen einen Audi prallten. Der 70-jährige Fahrer des Opel, der 59-jährige Fahrers des VW und die 35-jährige Beifahrerin in dem Audi wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell