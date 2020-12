Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet

Polizei warnt vor Taschendieben

CoesfeldCoesfeld (ots)

Bereits in den letzten Wochen hat die Polizei Coesfeld über Taschendiebstähle an verschiedenen Verbrauchermärkten im Stadtgebiet berichtet. Am Montag (30.11.) zeigte erneut eine Dülmener Bürgerin den Diebstahl ihrer Einkaufstasche aus dem Einkaufswagen an. Während eines Einkaufs gegen 10 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Hüttenweg hatte die Frau die Tasche im Einkaufswagen abgelegt. Als sie ihre Einkäufe zahlen wollte stellte die den Diebstahl der Tasche fest.

Leider hat die Polizei in den vergangenen Wochen vermehrt solche oder ähnliche Anzeigen im gesamten Kreisgebiet aufnehmen müssen.

Damit sie nicht auch zum Opfer werden folgende Hinweise:

- Tragen sie ihre Wertgegenstände am besten am eng Körper - Verschließend sie ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen - Hängen sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab - Seien sie wachsam, wenn sie um Hilfe gebeten werden. Diebe sprechen häufig ihre Opfer gezielt an um sie abzulenken. In einem günstigen Augenblick stehlen sie dann ihre Wertgegenstände - Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten!

Lassen sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken sie das Tastenfeld bei der Eingabe ihrer PIN ab.

- Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über Notruf die Polizei zu verständigen.

Aufgrund der Vielzahl der Fälle hat das Kommissariat Polizeilicher Opferschutz am Mittwoch, 2.12., im Zeitraum von 10-12 Uhr, unter der Rufnummer 02541/14-444, ein Infotelefon geschaltet. Hier können sie ihre Fragen rund um den Taschendiebstahl und ihren Schutz vor einem solchen Delikt stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell