Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Schuhdieb zeigt Messer und flüchtet

Gevelberg (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde der Mitarbeiter eines Schuhgeschäftes in der Mittelstraße durch den ausgelösten Alarm am Eingangsbereich auf einen Mann aufmerksam. Der Mann löste offensichtlich beim Verlassen des Ladens die akustische Diebstahlsicherung aus. Der Unbekannte wurde von dem Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Auch der Bitte, seinen Rucksack zu öffnen, kam der Mann nach. Im Rucksack konnten mehrere Kleidungsstücke mit noch vorhandenen Etiketten festgestellt werden. Als der Mitarbeiter drohte, die Polizei zu rufen, zog der Unbekannte unvermittelt ein Messer aus einer Jackentasche und bedrohte den Mitarbeiter damit. Das Messer soll eine Klingenlänge von etwa 15 cm gehabt haben. Der Täter schaffte sich so Abstand und flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Neustraße. Er wird so beschrieben:

- männlich - ca.: 185 cm groß, etwa 55 Jahre alt - er trug Jeans, eine graue Mütze und hatte einen schwarzen Rucksack und eine blaue Plastiktüte dabei

Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

