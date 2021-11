Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall beim Anfahren

Ennepetal (ots)

Eine 17-jährige Ennepetalerin war am Montag mit ihrem Kleinkraftrad auf der Heinrichstraße in Richtung Berninghauser Straße unterwegs. Als in Höhe der Hausnummer 40, ein 58-Jähriger beabsichtigte mit seinem Smart vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einzufahren, übersah er die Schülerin. Und es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

