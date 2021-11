Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Paketdieb durch Opfer überführt

Schwelm (ots)

Ein 27-jähriger Bochumer suchte am Montagvormittag die Polizeiwache in Ennepetal auf und gab an, dass er auf einem Onlineverkaufsportal ein Radio entdeckt habe, welches ihm kurz zuvor gestohlen wurde. Das war passiert: Der Bochumer bestellte sich im Onlineversand ein Autoradio der Marke Blaupunkt. Ausgeliefert wurde das Päckchen laut Versandtunternehmen, jedoch wurde es augenscheinlich aus dem Hausflur gestohlen, wo es durch das Unternehmen abgelegt wurde. Kurz darauf entdeckte das Opfer genau dieses Radio in einem Onlineverkaufsportal. Da es sich um eine spezielle Ausführung handelte, war er sich schnell sicher, dass es sich um sein gestohlenes Radio handeln müsse.. Er nahm Kontakt zu dem Verkäufer auf und verabredete sich mit ihm auf der Barmer Straße in Schwelm zur Übergabe. Vorher suchte der 27-Jährige jedoch die Polizeiwache auf und holte sich Unterstützung. Am Treffpunkt angekommen trafen die Beamten auf den bereits polizeibekannten 28-jährigen Täter aus Schwelm. Dabei hatte er das gestohlene Radio. Der Dieb gab sofort zu, zwei Pakete gestohlen zu haben, die in der Linderhauser Straße vor und in Hauseingängen abgelegt worden waren. Bei dem einen Paket handelt es sich um das aufgefundene Radio, bei dem anderen handelte es sich um eine Speicherkarte der Marke Scan Disk. Deren Besitzer konnte die Polizei bisher nicht ausfindig machen. Der 28-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und zur Polizeiwache bringen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Den Ermittlungen wegen des Diebstahls und der Hehlerei wird er sich jedoch stellen müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell