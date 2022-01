Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden/BAB1: Liegengebliebener LKW verursacht Vollsperrung der Autobahn

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr, war ein 56-Jähriger mit seinem Lkw inklusive Anhänger auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Aufgrund von Unachtsamkeit geriet er zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Dammer Berge innerhalb eines Baustellenbereichs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Außenschutzplanke. Im Anschluss blieb das Gespann im unbefestigten Seitenraum liegen und drohte umzukippen. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die Schutzplanke auf einer Länge von etwa 100 Metern gestaucht und aus der Verankerung gerissen. Mit einem Kran musste der Lkw samt Anhänger geborgen werden, sodass sowohl die Autobahn in beide Fahrtrichtungen, als auch die Tank-und Rastanlage Dammer-Berge-West sowie der Parkplatz Fladderlohhausen, für die Dauer von etwa zwei Stunden gesperrt wurden. Der übrige Verkehr wurde hierdurch nicht beeinträchtigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 11.000 Euro. Der Unfallverursacher aus Hamburg blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell