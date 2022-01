Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mülltonnenbrand durch Reste von Pyrotechnik

Güstrow (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.01.22 bemerkten Anwohner in Güstrow, Zu den Wiesen, ein Feuer direkt am Haus. Sie löschten zunächst selbständig die Flammen, welche bereits auf die Hausdämmung und das Balkenwerk übergegriffen hatten und verständigten dann die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Löschfahrzeug und sieben Kameraden an, um das Feuer der insgesamt neun brennenden Mülltonnen gänzlich zu ersticken. Nach ersten Erkenntnissen wurden von Bewohnern Reste von Pyrotechnik in einer Mülltonne entsorgt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geriet diese durch Resthitze in Brand und breitete sich auf die daneben stehenden Mülltonnen und die Hausfassade aus. Nur durch das rechtzeitige Bemerken des Feuers konnte ein komplettes Übergreifen auf das Haus und damit deutlich höherer Sachschaden oder gar Personenschaden verhindert werden.

Bernhardt PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell