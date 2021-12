Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Häuserbrand in Suckow

Güstrow (ots)

Am Dienstag, den 21.12.2021 gegen 08:15 Uhr ging in der Einsatzleitstelle Rostock-Waldeck ein Notruf wegen eines Häuserbrandes in 18273 Suckow ein. Aus bisher unbekannter Ursache brannte ein Einfamilienhaus. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Güstrow konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und schlussendlich gelöscht werden. Der Dachstuhl des Hauses sowie das erste Obergeschoss brannten komplett aus, sodass das Haus nun unbewohnbar ist. Der Dachstuhl ist zudem eingestürzt. Glücklicherweise befanden sich keine Personen während des Brandes im Haus. Es wurde niemand durch das Feuer verletzt. Bislang wird die Schadenshöhe auf ca. 150.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei nahm unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen vor Ort die Ermittlungen auf, welche gegenwärtig noch andauern.

Durch die Stadtwerke Güstrow wurde das Haus vorsorglich von der Strom- und Gasversorgung getrennt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell