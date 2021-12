Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - 8-jähriges Kind wird von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (14.12.) um kurz nach 15 Uhr ist es auf der L 157 in Höhe Neuenflügel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde.

Der Fahrer eines Linienbusses, ein 22-jähriger Wermelskirchener, war auf dem Weg von Solingen in Richtung Hünger. Auf dem rechtsseitigen Gehweg bemerkte er ein Kind, das in Richtung Fahrbahn ging. Der Busfahrer machte sich nach eigener Aussage aus diesem Grund vorsichtshalber bremsbereit. Der Fußgänger blickte aus seiner Sicht lediglich nach rechts in Richtung Hünger und betrat dann unvermittelt die Fahrbahn, ohne auf den herannahenden Bus zu achten.

Trotz sofortiger Notbremsung konnte der Busfahrer den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der 8-jährige Junge wurde von der rechten Fahrzeugfront erfasst und zu Boden geschleudert. Zudem stürzte durch die Notbremsung eine 85-jährige Wermelskirchenerin als Fahrgast im Bus.

Passanten leisteten Erste Hilfe, bis Notarzt und Rettungswagen eintrafen. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Fahrgast wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell