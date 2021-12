Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Innenausstattung aus BMW gestohlen

Bild-Infos

Download

Kürten (ots)

Am Montag (13.12.) gegen 07:10 Uhr bemerkte der Besitzer eines BMWs eine eingeschlagene Fensterscheibe an seinem Fahrzeug, welches er am Vortag gegen 19:00 Uhr in der Straße Am Becher Buch im Stadtteil Weiden abgestellt hatte.

Der Geschädigte stellte fest, dass die Innenausstattung des Fahrzeuges komplett ausgebaut wurde, unter anderem das Lenkrad, das Navigationssystem, das Radio und der Fahrerairbag.

Der Gesamtschaden wird auf circa 2.600 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell