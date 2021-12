Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Leichlingen (ots)

Gestern Nachmittag (12.12.) wurde die Polizei RheinBerg gleich zu drei Tatorten in Leichlingen gerufen.

Ein zunächst Unbekannter ist gegen kurz nach 16 Uhr in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Roßlenbruch auf frischer Tat ertappt worden. Offenbar hatte er eine angelehnte Terrassentür nutzt, um in das Wohnzimmer zu gelangen. Er flüchtete ohne Beute mit einem E-Scooter und konnte durch Zeugen gut beschrieben werden. Nur wenig später ist vermutlich der gleiche Täter dann in der Straße Bremsen durch ein Fenster in das Obergeschoss eines Einfamilienhauses gelangt und hatte dort Schmuck und Bargeld entwendet. Im Nebenhaus nutzte er anschließend erneut eine nicht verschlossene Terrassentür und gelangte so in die Räumlichkeiten. Er entwendete Bargeld aus einer Geldbörse und einen Schmuckkasten und wurde dann von der Geschädigten entdeckt. Er flüchtete und verlor einen Teil seiner Beute und konnte auch hier sehr gut beschrieben werden. Auch von diesem Tatort flüchtete er mit einem E-Scooter.

Im Rahmen der Fahndung wurde er durch Polizisten wenig später vorläufig festgenommen.

Der polizeibekannte 27-jährige Solinger wurde in das Polizeigewahrsam gebracht und soll nach Abschluss der Ermittlungen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Beute, ein mitgeführtes Messer sowie der benutzte E-Scooter wurden sichergestellt. Zu den Tatorten kam der Erkennungsdienst, um Spuren zu sichern. (ct)

