Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle mit Folgen

Meckenheim (ots)

Am Freitagabend um ca. 21:45 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Haßloch in Meckenheim ein Roller mit Fahrer und Sozia auf. Da beide keinen Helm trugen, wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sowohl der 26-Jährige Fahrer als auch seine 46-Jährige Mutter alkoholisiert waren. Bei dem Fahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille festgestellt werden. Bei der weiteren Überprüfung konnte ebenfalls festgestellt werden, dass der Roller am Tag zuvor in Neustadt entwendet wurde. Nach der Entlassung aus den polizeilichen Maßnahmen mussten beide ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell