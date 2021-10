Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Gefährliche Körperverletzung nach Barbesuch

Bad Dürkheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.10.2021 kam es gegen 02:45 Uhr vor einer Bar in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 33-jährigen Bad Dürkheimers. Dieser geriet zuvor in der Bar mit einem 29-Jährigen aus Freinsheim in Streit, da dieser offenbar seine Jacke auf den Boden geworfen hatte. Als der Bad Dürkheimer kurz danach die Bar verließ, folgten ihm der 29-jährige Freinsheimer und seine Begleiter nach draußen. Vor der Bar wurde der Bad Dürkheimer sodann von dem 29-jährigen Freinsheimer mit mehreren Schlägen und Tritten zum Kopf- und Oberschenkelbereich traktiert. Der 33-jährige Bad Dürkheimer wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Gegen den Freinsheimer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

