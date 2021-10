Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall in der Speyerdorfer Straße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21. Oktober kam es in der Speyerdorfer Straße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei hintereinander fahrenden Fahrzeugen. Als der vorausfahrende Fahrzeugführer an einer umschaltenden Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt abbremste, kollidierte die hinter diesem fahrende Fahrzeugführerin mit seinem Pkw. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 50-Jährige leicht verletzt.

