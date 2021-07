Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes (2021 00 827 091)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 08. Juli 2021, 17.00 Uhr, und Samstag, 10. Juli 2021, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das am Bahnhof in der Eisenbahnstraße abgestellte Pedelec eines 25-Jährigen aus Sevelten Hersteller des Pedelecs ist die Firma Kalkhoff. Das Modell nennt sich Berleen. Das Pedelec hat einen roten Rahmen, Sattel, Felgen und Lenkergriffe sind schwarz. Es verfügt über eine 9-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

