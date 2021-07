Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 09. Juli 2021, 05.00 Uhr, und Samstag, 10. Juli 2021, 08.00 Uhr, kam es in der Umkleidekabine einer Firma an der Straße Fallenriede zum Diebstahl des Führerscheins eines 57-jährigen Mitarbeiters aus Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl in Bürocontainer

In der Zeit zwischen Dienstag, 13. Juli 2021, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 14. Juli 2021, 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen an der Dinklager Straße befindlichen Bürocontainer eines Autohandels ein. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit keine Informationen vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 13. Juli 2021, wurde gegen 14.45 Uhr im Mühlenweg ein 47-jähriger Mann aus Bakum einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war. Da seine Wohnsitznahme in Deutschland bereits mehr als sechs Monate zurücklag, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec-Displays

Am Dienstag, 13. Juli 2021, zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Display eines in der Bergstraße abgestellten Pedelecs eines 55-Jährigen aus Holdorf. Das Display ist von der Firma Bosch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis nach Tuning

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, wurde gegen 16.25 Uhr ein 20-Jähriger aus Steinfeld in der Diepholzer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass aufgrund einer baulichen Veränderung seines PKW (BMW der 3-er Reihe) in Form des Setzens eines sog. US-Standlichtes die Betriebserlaubnis erloschen war. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 14. Juli 2021 kam es um 11.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Zur Vorfallszeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem VW Crafter den Parkplatz am o.g. Vorfallsort. Beim Ausparken stieß er rückwärts gegen den geparkten PKW VW Polo eines 49-Jährigen aus Holdorf Hierbei entstand Sachschaden am geparkten PKW in Höhe von 1000 Euro (eingedrückte Heckklappe, Kratzer unten hinten links). Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seine Beteiligung anzugeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, kam es um 14.05 Uhr in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 22-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem Pkw aus Richtung An der Probstei kommend die Große Straße. Er beabsichtigte, über den Kreuzungsbereich geradeaus in die Bahnhofstraße zu fahren. Hierbei übersah er einen von links aus der Großen Straße kommenden 47-jährigen Fahrzeugführer aus Cloppenburg. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, kam es gegen 23.05 Uhr auf der Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Lohne und ein 19-Jähriger aus Lohne befuhren mit ihren PKWs in der genannten Reihenfolge die Steinfelder Straße aus aus Mühlen kommend in Fahrtrichtung Lohne. Im Verlaufe der Fahrt verlangsamte die 18-Jährige ihre Fahrtgeschwindigkeit, da zwei Rehe zunächst am rechten Fahrbahnrand standen und kurze Zeit später die Fahrbahn kreuzten. Diesen Umstand übersah der 19-Jährige und fuhr hinten auf den PKW der 18-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde die Lohnerin leicht verletzt. Sie wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell