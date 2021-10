Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kradfahrer stürzt auf nassem Laub

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21. Oktober kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in der Weinstraße in Neustadt. Um 06:20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Weinstraße und verlor beim Abbremsen auf nassem Laub auf der Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Fahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

