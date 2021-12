Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: 74-Jährige um 4.300 Euro betrogen

Groß Wokern (ots)

Am Sonntag, den 12.12.2021, wurde bei Teterow eine 74-jährige Frau durch Vorspielen von falschen Tatsachen am Telefon um 4.300 Euro betrogen. Der falsche Kommissar am Telefon gab an, dass er das Barvermögen vor dem Zugriff einer verhafteten Bande sichern würde, die eine Liste mit u.a. ihrem Namen bei sich trug. Die Frau fasste Vertrauen und übergab gegen 14:30 Uhr in Groß Wokern einem ca. 20-jährigen Mitteleuropäer, welcher ein grünes Basecap, ein weißes T-Shirt mit farbigen Anteilen und einem Mund-Nase-Schutz trug, und im Auftrag des "Kommissars" handelte, die Geldsumme. Anschließend sei diese Person in einem "größeren weißen PKW", welcher an der Schule parkte, eingestiegen und davongefahren. Später kamen der 74-jährigen Zweifel und sie wandte sich an die Polizei in Teterow. Es wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet. Personen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Teterow zu melden (03996/1560).

