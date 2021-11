Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unbekannte Täter brechen in Bäckerei ein und entwenden Tageseinnahmen

Bad Doberan (ots)

Der Backwarenlieferant stellte am 29.11.2021 gegen 01:10 Uhr fest, dass die Eingangstür zum Bäckereigeschäft in der Severinstraße Bad Doberan aufgebrochen wurde und rief die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme und Arbeit am Tatort wurde festgestellt, dass ein Tresor mit den Tageseinnahmen von mehreren Tausend Euro entwendet wurde. Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Doberan unter 038203-560, über die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell