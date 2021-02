Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Auto in Brand geraten

Uelsen (ots)

In der Nacht zu Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Robert-Bosch-Straße in Uelsen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 00.30 Uhr auf dem Gelände einer Autowerkstatt ein Pkw in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Uelsen war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 30 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

