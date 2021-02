Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 12.30 und 17.10 in Freren einen VW Lupo aufgebrochen. Das Auto war zur Tatzeit an der Mühlenstraße geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

