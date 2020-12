Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montag (14.12.2020) an der Kreuzung Heilmannstraße / Am Neckartor Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insbesondere auf die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen und die Einhaltung des Rotlichts geachtet. Die Beamten kontrollierten zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr zahlreiche Autofahrer. Zwölf missachteten das Rotlicht der Ampel, 43 Fahrzeuglenker benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Darunter befand sich auch ein Autofahrer, der vor der Kontrolle flüchten wollte. Die Beamten holten den Mann ein und kontrollierten ihn. Dabei bemerkten sie, dass er offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem hatten vier Verkehrsteilnehmer ihren Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt. Die Autofahrer müssen nun mit Anzeigen sowie Punkten in Flensburg rechnen.

