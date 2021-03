Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weinfass und Informationstafel beschädigt

Niederhorbach (ots)

Ein von der Interessengemeinschaft Wein und Natur aufgestelltes Weinfass wurde an der Überführung der B 38 kurz vor Niederhorbach in der Nacht von Samstag auf Sonntag 27./28.03.2021 aus der Verankerung gerissen und die Böschung hinabgeworfen. Des Weiteren wurde die aufgestellte Informationstafel beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3500.- Euro geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich unter 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

