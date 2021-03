Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 11 neue Mitarbeiter für die Bundespolizeiinspektion Kleve

Kleve - Kempen - Weeze (ots)

Am 01.03.2021 begrüßte Inspektionsleiter Polizeioberrat Christian Neubert 11 neue Polizistinnen und Polizisten bei der Bundespolizeiinspektion Kleve. Nach bestandener Laufbahnprüfung nahmen die 2 Polizeimeisterinnen und 9 Polizeimeister ihren Dienst am Niederrhein auf. Pandemiebedingt wurde auf eine Vereidigung im großen Rahmen verzichtet. Die Freude über den personellen Aufwuchs schmälert dies jedoch nicht. "Wir freuen uns sehr darüber Sie nun in unsere Aufgabenwahrnehmung einbinden zu können" begrüßte POR Christian Neubert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ihren Dienst nach 3 - wöchiger Einweisungsphase bei der Bundespolizeiinspektion Kleve, dem nachgeordneten Bundespolizeirevier Kempen und am Flughafen Niederrhein aufnehmen werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell