BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Kokain, Haschisch, Falschgeld sowie Kleinkalibermunition - Amtsgericht Aachen erlässt Haftbefehl

Aachen - Heinsberg - Tüddern

Die Bundespolizei hat innerhalb von 3 Tagen in zwei unterschiedlichen Fällen insgesamt 320 Gramm Haschisch, 106 Gramm Kokain, 6,8 Gramm Amphetamin, 25 Patronen Kleinkalibermunition, 3 Einhandmesser beschlagnahmt und 3 deutsche Staatsangehörige im Alter von 17, 21 und 37 Jahren festgenommen.

Bereits am Samstagmittag wurde ein 37-jähriger Deutscher auf der Bundesstraße 56 n, als Beifahrer eines Fahrzeuges, festgenommen. Er war zuvor aus den Niederlanden eingereist, als er auf Höhe der Ausfahrt Tüddern, von der Bundespolizei kontrolliert und festgenommen wurde. In seinem Besitz befanden sich 106 Gramm Kokain, 6,8 Gramm Amphetamin in einem Schwarzmarktwert von ca. 6000,- Euro und 25 Kleinkaliberpatronen. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Gegen ihn laufen zurzeit die Ermittlungen der Zollfahndung Aachen.

In einem weiteren Fall nahmen am Montagabend die Beamten der Bundespolizei einen 17-jährigen und einen 21-jährigen Deutschen an der Ausfahrt Aachen-Zentrum fest. Sie waren beide zuvor mit einem PKW aus den Niederlanden über die BAB 4 eingereist. Bei der Kontrolle durch die Beamten konnte der 21-jährige Fahrer keine Ausweispapiere und Führerschein vorweisen. Bei einer Überprüfung der beiden Personen konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Da die beiden Männer sehr nervös wirkten, wurde eine Nachschau im Fahrzeug vorgenommen. Im Handschuhfach des PKW fanden die Beamten 320 Gramm Haschisch und einen Umschlag mit mehreren tausend Euro. Bei der näheren Inaugenscheinnahme des Geldes wurde festgestellt, dass es sich vermutlich um Falschgeld handelt. Zudem fand man noch beim Fahrer 3 Einhandmesser. Die aufgefundenen Beweismittel wurden vor Ort beschlagnahmt.

Beide Männer wurden nach ihrer Festnahme zur Wache nach Eschweiler verbracht. Von hier wurde die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen von dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Nach Rücksprache mit der Kriminalpolizei ist der 17-Jährige an die Erziehungsberechtigten übergeben worden. Der 21-Jährige wurde zusammen mit den Beweismitteln von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen übernommen. Diese führte ihn am Dienstagmorgen dem Haftrichter vor, der eine Untersuchungshaft gegen ihn verhängte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen dauern zurzeit noch an.

