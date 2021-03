Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Personalzuwachs für die Bundespolizeiinspektion Münster

Münster/Hamm (ots)

Am heutigen Montag (01. März) legten elf neue Polizisten und eine Polizistin nach Beendigung ihrer Laufbahnausbildung den Diensteid in der Bundespolizeiinspektion Münster ab. Pandemiebedingt konnte die Vereidigung in diesem Jahr nicht als gemeinsame Veranstaltung, sondern nur in mehreren Etappen erfolgen. Die Freude über die neuen Mitarbeiter wurde hierdurch aber nicht beeinträchtigt. "Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer bestandenen Laufbahnprüfung und freue mich sehr Sie zum Dienstantritt in der Bundespolizeiinspektion Münster begrüßen zu dürfen. Dies stellt für uns eine spürbare Verstärkung dar", so Inspektionsleiterin Polizeioberrätin Tina Reinwald in ihrer Begrüßungsrede. Die frischgebackene Polizeimeisterin und die elf Polizeimeister werden in den nächsten Wochen durch erfahrene Kollegen in ihren neuen Arbeitsbereich eingewiesen und versehen im Anschluss ihren Dienst auf den Wachen in Münster und Hamm.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell