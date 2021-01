Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Zu schnell in die Kurve (25.01.2021)

Singen (ots)

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Montagmorgen gegen 11 Uhr auf der Steißlinger Straße in Richtung Langenrain, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen neben der Straße geparkten Volvo prallte. Es entstand ein Gesamtschaden von über 6.000 Euro.

