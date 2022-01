Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebe erbeuten Leergut

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochabend (22.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (06 Uhr) erbeuteten bislang unbekannte Diebe eine große Menge an Leergut. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände eines Getränkemarktes in der Ruppenkampstraße in Osnabrück. Hierbei kletterten die Täter über den Zaun des Geländes und machten sich anschließend mit ihrer Beute aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2115 entgegen.

