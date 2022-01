Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Alu-Rollgerüste aus Rohbau gestohlen

Merzen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 17:30 Uhr und 07 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl aus dem Rohbau des neuen Kindergartens an der Overbergstraße. Der oder die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Großbaustelle. Die Polizei geht davon aus, dass die Rollgerüste aus Aluminium vor Ort zerlegt und anschließend abtransportiert wurden. Personen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen / Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Fürstenau unter 05901/961480.

