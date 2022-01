Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Jugendliche randalierten auf Kirchengelände in Gellenbeck

Hagen (ots)

Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr, wurde eine Bruchsteinmauer auf dem Gelände der Kirche Mariä Himmelfahrt in Gellenbeck beschädigt. Dabei wurden auf ca. 8 Metern die Steine aus der Mauer gerissen und vor Ort abgelegt. Ein Augenzeuge beobachtete mehrere Jugendliche, die für die Tat verantwortlich sein sollen. Die Polizeistation in Hagen bittet um Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 05401/849120 oder 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell