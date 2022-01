Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Container löste sich von Lkw - hoher Sachschaden

Ostercappeln (ots)

Am Dienstagabend, um 17.30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Bohmte mit einem Container-Lkw die Straße Schwagstorfer Eue. In Höhe einer dortigen Linkskurve rutschte aus bislang ungeklärter Ursache der Container aus seiner Führung, wodurch der Lkw auf die rechte Seite kippte. Der Lkw beschädigte auf einem Firmengelände etwa 50 Meter Zaun, fünf geparkte Fahrzeuge und eine Straßenlaterne. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei zusammen auf etwa 150.000 Euro. Um die Bergung des Lkw kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Der 30-jährige Kraftfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell