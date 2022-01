Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Überfall auf dem Heimweg - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Samstagmittag, gegen 13.20 Uhr, war eine 46-Jährige aus Osnabrück auf dem Heimweg. Die Osnabrückerin befand sich auf dem Fußweg in der Atterstraße, als plötzlich auf Höhe der Bushaltestelle Eversburg, ein etwa 17 bis 18-jähriger Mann südländischer Herkunft aus einer Hecke hervorsprang. Der Unbekannte zückte ein Messer und forderte die Frau auf, ihr Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete der ca.165cm große Täter auf einem roten Mountainbike in Richtung Innenstadt. Er hatte schwarze gelockte Haare und war mit einer blauen Sweatjacke, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3603 oder 2115 zu melden.

