Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Windschutzscheibe eines geparkten Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (03.02.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem vor der Freiheitstraße 23 geparkten VW Passat die Windschutzscheibe vermutlich mit einem Stein zerkratzt. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

