POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wegen Verdacht des sexuellen Missbrauchs festgenommen

Stuttgart/Böblingen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (03.01.2022) einen 28-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Mutter eines achtjährigen Mädchens zeigte den 28-jährigen Bekannten im Dezember 2021 bei der Polizei Ludwigsburg an und erklärte, dass der Mann ihre Tochter sowie ein weiteres elfjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Nach bisherigem Ermittlungstand besteht der Verdacht, dass der Mann im Oktober 2021 in Böblingen sexuelle Handlungen an der Achtjährigen und im Dezember 2021 in Stuttgart sexuelle Handlungen an beiden Mädchen vorgenommen hat. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl gegen den Mann. Der 28-Jährige mit tansanischer Staatsangehörigkeit wurde aufgrund des Haftbefehls des Amtsgerichts Stuttgart von Kriminalbeamten festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

