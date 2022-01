Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stein gegen Schaufensterscheibe geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (02.01.2022) oder Montag (03.01.2022) versucht in ein Bekleidungsgeschäft an der Kremser Straße einzubrechen. Offenbar warfen die Täter zwischen 15.00 Uhr und 09.20 Uhr einen Stein gegen die Schaufensterscheibe, sodass diese beschädigt wurde. Da der Versuch die Fensterscheibe zu kippen misslang und somit ein Zutritt zu dem Geschäft nicht möglich war, flüchteten die Unbekannten unverrichteter Dinge. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

